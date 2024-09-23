Известная американская актриса стала матерью, несмотря на тяжелый диагноз

Лиза Оливия Манн - известная американская актриса, модель и ведущая. У нее был рак груди, и ей было крайне сложно иметь детей. Актриса и ее партнер Джон Малейни стали родителями путем суррогатного материнства. 42-летняя Мунн также является актером, писателем, продюсером и комиком.