44-летняя Лиза Оливия Манн стала матерью и поделилась в социальных сетях восхитительной фотографией своей семьи! Малышка получила уникальное имя!
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Известная американская актриса стала матерью, несмотря на тяжелый диагноз
Лиза Оливия Манн - известная американская актриса, модель и ведущая. У нее был рак груди, и ей было крайне сложно иметь детей. Актриса и ее партнер Джон Малейни стали родителями путем суррогатного материнства. 42-летняя Мунн также является актером, писателем, продюсером и комиком.
Ребенок пары родился в год дракона 14 сентября 2024 года. Милая семейная фотография также была опубликована в социальных сетях: