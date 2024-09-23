Экс-бойфренд Ким Кардашьян рассказал, что на самом деле творилось на скандальных вечеринках Пи Дидди

Рэпера обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми. По версии следствия, преступления совершались в том числе и на громких вечеринках, которыми славился Шон Комбс.

Однако в интервью с телеведущим Крисом Куомо Рэй Джей заявил, что хотя часто посещал организованные рэпером тусовки, за много лет ни разу не заметил ничего странного или подозрительного.

«Мы (Рэй Джей и другие гости - прим.ред.) никогда не видели ничего из того, что сейчас обсуждают. Я никогда не бывал в комнатах, о которых говорят люди, и не имел ни малейшего представления, что они вообще существуют», - цитирует слова исполнителя портал TMZ.

Рэй Джей также признался, что на старте карьеры восхищался Дидди и испытывал к нему огромное уважение. Экс-бойфренд Кардашьян назвал дело против исполнителя «печальным» и призвал новое поколение артистов учиться на ошибках рэпера и «проявлять больше прозрачности в том, что ты делаешь».