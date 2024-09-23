«Они почти ничего не слышат о нем»: звезды «Друзей» обеспокоены состоянием одного из коллег

Артист начал вести затворнический образ жизни после смерти Мэттью Перри, которого не стало в октябре 2023 года.

Как сообщил инсайдер изданию In Touch Weekly, знаменитости бьют тревогу из-за нелюдимости коллеги и друга. Смерть Перри стала ударом для Леблана. После трагического события он почти ни с кем не общается и не выходит на связь.

«Никто не стыдит Мэтта и не обвиняет его в непристойном образе жизни. Это не то, что здесь происходит. Однако, что беспокоит Джен (Энистон - прим.ред.) и всю команду Central Perk, так это то, что он сейчас такой отшельник, и они почти ничего не слышат о нем из месяца в месяц», - указал инсайдер.

Некоторое время после смерти Перри Мэтт еще общался с актерами, однако затем совсем исчез из их жизни. Стоит указать, что артист не появляется и в инфопространстве. В частности, свой последний пост в Instagram он опубликовал еще 9 месяцев назад. «Коллеги предполагают, Леблан в очень плохом психологическом состоянии, поэтому будут пытаться помочь ему», - говорит инсайдер.

«Раньше он был таким жизнерадостным, счастливым парнем, но сейчас он будто чувствует себя недостойным находиться в их компании. Джен, Кортни, Лиза и Дэвид - все хотят вернуть его к себе и заставить снова улыбаться. Недавняя трагедия научила их всех, насколько короткой и драгоценной является жизнь», - отметил источник.

К слову, причиной смерти 54-летнего Перри стало влияние кетамина, который принимал артист, и проблемы с сердцем. Его нашли мертвым в его доме 28 октября прошлого года. Расследование трагического события до сих пор продолжается.

Что касается Мэтта, то после завершения сериала «Друзья» он также снялся в спин-оффе «Джои». Кроме того, Леблан участвовал в сериале «Эпизоды», где сыграл вымышленную версию самого себя, за что получил многочисленные номинации и награды, в частности «Золотой глобус».