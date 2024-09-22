Мужчина из Йыгевамаа, пропавший в четверг ночью, найден мертвым

В воскресенье, 22 сентября, организация SA Kadunud опубликовала в социальных сетях информацию о том, что разыскивается 33-летний Арлес, который пропал в деревне Вооре между 00.30-04.00 19.09.2024.

По словам очевидца, мужчину видели у его дома в 00.30 в ночь на 19 сентября. Около 04.00 один из жителей деревни обнаружил, что дверь дома Арлеса открыта, в жилых помещениях горит свет, но мужчины там нет.

Утром сосед Арлеса сообщил в полицию, и были начаты поиски мужчины. В поисках Арлеса также участвовали жители деревни и родственники.

К сожалению, к воскресенью мужчина так и не был найден, и, по словам представителей SA Teadmata Kadunud, они будут помогать в поисках мужчины с 21 сентября с помощью поисковых групп из MTÜ Iga Elu.

Вечером 22 сентября полицейские сообщили, что мужчина найден мертвым. У полиции нет оснований подозревать, что смерть наступила в результате преступления.