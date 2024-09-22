В 00.30 в четверг вечером 33-летнего Арлеса видели дома в Йыгевамаа. Спустя несколько часов входная дверь была открыта, свет горел, но Арлеса не было. В воскресенье организация SA Kadunud объявила, что помогает родственникам найти пропавшего Арлеса, но в тот же вечер мужчина был найден мертвым.
Мужчина из Йыгевамаа, пропавший в четверг ночью, найден мертвым
В воскресенье, 22 сентября, организация SA Kadunud опубликовала в социальных сетях информацию о том, что разыскивается 33-летний Арлес, который пропал в деревне Вооре между 00.30-04.00 19.09.2024.
По словам очевидца, мужчину видели у его дома в 00.30 в ночь на 19 сентября. Около 04.00 один из жителей деревни обнаружил, что дверь дома Арлеса открыта, в жилых помещениях горит свет, но мужчины там нет.
Утром сосед Арлеса сообщил в полицию, и были начаты поиски мужчины. В поисках Арлеса также участвовали жители деревни и родственники.
К сожалению, к воскресенью мужчина так и не был найден, и, по словам представителей SA Teadmata Kadunud, они будут помогать в поисках мужчины с 21 сентября с помощью поисковых групп из MTÜ Iga Elu.
Вечером 22 сентября полицейские сообщили, что мужчина найден мертвым. У полиции нет оснований подозревать, что смерть наступила в результате преступления.