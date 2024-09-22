ФОТО И ВИДЕО Смотрите, что творилось в розовом саду в Луунья на ночной ярмарке

Многие семьи приехали провести субботний вечер в Луунья, расположенную недалеко от Тарту, чтобы полюбоваться еще цветущими розами, рассмотреть уникальные товары и насладиться вкусной едой и напитками в ярмарочной атмосфере.

Вход на Ночной Базар в Луунья для взрослых стоил 3 евро, а для детей до 10 лет был бесплатным. На ярмарку пришло много детей, для которых организаторы подготовили разнообразные увлекательные занятия. Например, можно было покататься на карусели и пони, погулять с гусями в зооуголке или погладить кроликов. Вход в зооуголок стоил также 3 евро. Младшим детям особенно понравилось лазать по стогам сена.