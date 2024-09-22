Победившая рак эстонская актриса Мария Авдюшко: многие люди не хотят с тобой общаться, когда ты болен

В субботу в эфире Kanal2 в программе «Ночной гость» состоялась откровенная беседа с известной эстонской актрисой и кинематографистом Марией Авдюшко. На протяжении десятилетий Авдюшко находилась в центре внимания, но в последнее время отошла от публичной жизни, и причиной тому стали как перемены в ее карьере - переход за камеру, так и проблемы со здоровьем.
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В передаче Авдюшко рассказала, что последние несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, которое повлияло как на ее физическое, так и на психическое здоровье. «Я болела полтора года, проходила лечение и занималась только своим здоровьем. Не было сил делать что-либо еще», - поделилась актриса, указывая на то, как болезнь полностью изменила ее жизнь.
Она описала, как болезнь меняет восприятие окружающего мира: «Ты занимаешься тем, чтобы как-то встать с кровати и сделать свои три-четыре шага за день».