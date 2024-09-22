ВИДЕО «Tea, cap, glow up»: Член Рийгикогу проверила знания коллег о молодежном сленге

Хана Лахе опубликовала в TikTok видеоролик, где просит коллег из парламента угадать значения молодежного сленга. Этот ролик стал очень популярным в TikTok, на данный момент у него уже более 75 000 просмотров.

«Это какая-то отличница», - предположил Райн Эплер, обсуждая слово «tea». Март Вырклаэв подумал, что это может быть связано с чаепитием. «Если это "tea", тогда это, наверное, чаепитие», - согласился с ним Танель Кийк. Однако правильный ответ дал Андрей Коробейник, который отметил, что слово «tea» означает сплетни.

Также искали значения таких слов, как «salty», «sigma», «glow up» и «cap». В случае со словом «cap» депутаты сошлись во мнении, что это кепка. Однако в молодежном сленге это слово используется в значении «ложь». «Кепка», - предположил Юку-Калле Райд. Танель Кийк же предложил: «Это значит "спать в шапке" или...»

Что же может значить «ghosting»? «О, это я знаю», - обрадовался Кийк. «По-моему, это когда ты читаешь чьи-то сообщения, но не показываешь, что прочитал их». Вырклаэв же предположил, что это значит «пугать» или «преследовать». «Действовать кому-то на нервы», - добавил он.

Посмотреть полное видео можно здесь: