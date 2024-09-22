Анджелина Джоли набила с 16-летней дочерью от Питта совместное тату и объяснила его значение

В частности, на теле артистки и Вивьен теперь красуется надпись Stay Gold. Как поделилась Джоли, татуировка имеет особое для них значение. Они набили тату, когда вместе готовили бродвейский спектакль The Outsiders.

«Я набила Stay Gold вместе с моей дочерью Вив, когда работала над The Outsiders. Это тату много чего значит как для нас по отдельности, так и вместе», - поделилась артистка изданию CR Fashion Book.

Анджелина Джоли говорит, что татуировки связывают ее не только с Вивьен, но и с другими детьми.

«Есть также птичка, которая меня объединяет с некоторыми из моих детей, которая является личной для нас», - добавила звезда.

16-летняя Вивьен - одна из шести совместных детей бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта. Еще есть 23-летний Мэддокс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 16-летний близнец Вивьен - Нокс. Трое детей были усыновлены. Шайло родилась у супругов в Намибии в мае 2006 года, а близнецы - в июле 2008 года.