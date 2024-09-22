Женщина призналась, что изменяла мужу с его начальником. Анонимная женщина поделилась своей историей на форуме Reddit, где объяснила, что ситуация началась с диагноза рака у их дочери. Семья оказалась в эмоциональном и финансовом кризисе, что неожиданно привело ее в постель к начальнику мужа.
Встревоженная женщина: «Я не могу бросить своего любовника, потому что боюсь, что мой муж...»
По словам женщины, все началось с невинного обеда, но вскоре встречи стали проходить в отелях, что привело к роману. Она описала, как ситуация становилась все сложнее, так как она чувствовала себя виноватой и ненавидела себя за происходящее, но боялась, что если прекратит это, ее муж потеряет работу.
Они с мужем были вместе 12 лет, из них 8 - в браке. У них есть семилетняя дочь, которой недавно поставили диагноз «рак». Это вызвало сильное напряжение, что повлияло на их отношения и финансовое положение. По словам женщины, их жизнь стала трудной, так как расходы начали выходить из-под контроля.
Когда муж упомянул, что может получить повышение, что решило бы их финансовые проблемы, женщина решила пойти на одно рабочее мероприятие, где и познакомилась с начальником своего мужа. Начальник, узнав об их ситуации, выразил понимание и предложил поддержку. Вскоре их контакты стали частыми и более интимными.
Женщина призналась, что поначалу не видела в этом ничего плохого, но в какой-то момент начальник заявил, что ее муж получит повышение, если она переспит с ним хотя бы раз. Несмотря на то, что она была шокирована и хотела рассказать мужу, ее остановил страх за финансовое положение семьи и лечение дочери. Она приняла решение, которое стало началом романа.
Женщина описала, как чувствовала себя на первой встрече, делясь тем, что она все время плакала и чувствовала себя крайне униженной. Начальник заверил ее после этой встречи, что ее муж получил повышение, и ушел. Женщина призналась, что позже не могла смотреть мужу в глаза из-за чувства вины, и их брак стал еще хуже.
Ситуация ухудшилась, когда начальник начал шантажировать ее, угрожая рассказать мужу правду и уволить его, если она не будет продолжать встречи. Женщина чувствовала себя в ловушке - она была вынуждена продолжать роман, так как боялась последствий для брака и финансового положения семьи.
Признание женщины в социальных сетях вызвало много обсуждений и эмоций. Многие пользователи Reddit посоветовали ей быть честной с мужем и обратиться в отдел кадров компании, чтобы раскрыть поведение начальника. Также они рекомендовали ей не скрывать ситуацию, так как это лишь вызывает больше боли и проблем.
В конце своего поста женщина призналась, что чувствует себя в ловушке и не знает, как выйти из этой ситуации, но осознаёт, что дальнейшее молчание может только усугубить положение, сообщает The Sun.