Встревоженная женщина: «Я не могу бросить своего любовника, потому что боюсь, что мой муж...»

По словам женщины, все началось с невинного обеда, но вскоре встречи стали проходить в отелях, что привело к роману. Она описала, как ситуация становилась все сложнее, так как она чувствовала себя виноватой и ненавидела себя за происходящее, но боялась, что если прекратит это, ее муж потеряет работу.

Они с мужем были вместе 12 лет, из них 8 - в браке. У них есть семилетняя дочь, которой недавно поставили диагноз «рак». Это вызвало сильное напряжение, что повлияло на их отношения и финансовое положение. По словам женщины, их жизнь стала трудной, так как расходы начали выходить из-под контроля.

Когда муж упомянул, что может получить повышение, что решило бы их финансовые проблемы, женщина решила пойти на одно рабочее мероприятие, где и познакомилась с начальником своего мужа. Начальник, узнав об их ситуации, выразил понимание и предложил поддержку. Вскоре их контакты стали частыми и более интимными.

Женщина призналась, что поначалу не видела в этом ничего плохого, но в какой-то момент начальник заявил, что ее муж получит повышение, если она переспит с ним хотя бы раз. Несмотря на то, что она была шокирована и хотела рассказать мужу, ее остановил страх за финансовое положение семьи и лечение дочери. Она приняла решение, которое стало началом романа.