«Она надеется выйти за него замуж»: Инес выдвинула серьезные требования к друзьям ради Брэда Питта

По словам инсайдера, Инес очень осторожна - например, она выдвинула требование к своим друзьям и родственникам, чтобы те никогда не говорили публично о ней и ее отношениях с Питтом.

А своих коллег она даже заставила подписать соглашения о неразглашении, чтобы ни одна деталь ее романа не стала достоянием общественности. Все это Инес делает, чтобы Брэд не думал, будто она использует его ради славы или денег.

«Она очень осторожна, потому что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, ведь она надеется однажды выйти за него замуж. Она действительно переживает за него. Инес знает, что Брэд презирает женщин, которые не умеют держать язык за зубами. Он всё время беспокоится о том, что его могут использовать ради славы», - рассказал собеседник Daily Mail.

Он привел ряд примеров, доказывающих, что Инес де Рамон - не из таких женщин. Например, она не пользуется вниманием публики к ней, чтобы продвинуть компанию Anito Ko, в которой она является вице-президентом: «Она все время носит украшения Anito Ko, но не говорит об этом репортерам, да и вообще с ними не разговаривает».

Также Инес не пытается устроить себе карьеру модели за счет Брэда, хотя периодически снимается в фотосессиях. К примеру, весной она снималась для рекламной кампании UTER, но запретила использовать в рекламе свое имя: «Все было секретно, она не собирается становиться известной моделью, появляться на обложках журналов или соперничать со своим мужчиной. Брэд - звезда, а она - его девушка, это решенный вопрос».

Инсайдер заявил, что Инес искренна с Брэдом, и потому он может расслабиться рядом с ней: «Она хочет выстроить с ним доверительные отношения, чтобы он знал, что может положиться на нее, и видел в ней будущую жену. Она планирует длительные отношения и не хочет напортачить».