Эстонский актер не пьет уже 16 лет: «В какой-то момент я внезапно понял, что умру завтра или послезавтра»

Ваарик отказался от алкоголя в свой 50-й день рождения. На сегодняшний день он остается трезвым уже 16 лет и ни разу не испытывал соблазна вернуться к выпивке. «Я знаю об алкоголизме достаточно, чтобы не пить», - с улыбкой отметил Ваарик в интервью.

Ваарик рассказал, что у него есть друг, который продержался 15 лет без алкоголя, но в итоге снова начал пить. «Он говорил, что в течение всех этих 15 лет каждый день думал о водке. Я наблюдал это со стороны - когда другие пили, он хотел хотя бы понюхать рюмку», - рассказал он.