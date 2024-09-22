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МОХНАТЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК Самолет совершил экстренную посадку из-за мыши в еде

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Фото: Jeffery Cassiers / SWNS / Scanpix

Самолет летел из столицы Норвегии в Малагу, Испанию, когда из еды, предложенной пассажиру, выскочила маленькая мышь. Самолету пришлось сделать экстренную посадку в Копенгагене, Дания, сообщает BBC News.

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) подтвердила, что в среду, 18 сентября, один из ее рейсов был вынужден совершить посадку после того, как пассажир обнаружил мышь в своем бортовом питании.

Лайнер направлялся из Осло в Малагу, но был вынужден приземлиться в Копенгагене. Пассажиры были отправлены в Малагу на другом самолёте.

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