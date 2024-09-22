ФОТО Самая скандальная блондинка Эстонии приоткрывает завесу тайны над своими новыми отношениями: до брака все мужчины – просто друзья

Вечером 20 сентября блогер опубликовала на своей странице в Instagram различные намеки на предполагаемого нового возлюбленного Хунт.

Помимо того, что Mallukas сообщила, что они вместе работают в юридической фирме Emerald Legal, она также поделилась намеками на внешность молодого человека. Пару также видели вместе проводящей время в Пярну.