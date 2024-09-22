ФОТО Самая скандальная блондинка Эстонии приоткрывает завесу тайны над своими новыми отношениями: до брака все мужчины – просто друзья

В пятницу вечером, 20 сентября, блогерша Mallukas намекнула в своем Instagram, что у Бригитте Сюзанне Хунт появился новый возлюбленный. Также Elu24 получила информацию, что якобы студентка юридического факультета нашла общий язык со своим коллегой.
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Вечером 20 сентября блогер опубликовала на своей странице в Instagram различные намеки на предполагаемого нового возлюбленного Хунт.
Помимо того, что Mallukas сообщила, что они вместе работают в юридической фирме Emerald Legal, она также поделилась намеками на внешность молодого человека. Пару также видели вместе проводящей время в Пярну.