Эстонская королева уколов красоты о преимуществе более молодого партнера: свекровь почти ровесница, веселья хоть отбавляй

В пятницу вечером в гостях программы Kolmekas были королева уколов красоты Марью Карин и ее партнер Мауно, который на 16 лет моложе ее, и с которым в начале этого года они отпраздновали седьмую годовщину совместной жизни. «Идеальный мужчина, всем бы такого порекомендовала», - охарактеризовала она своего партнера.