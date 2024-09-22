«Во-вторых, он не сидит у тебя на диване в грязной майке, не чешет свои яйца и не говорит: „Я сегодня вечером точно никуда не пойду“», - откровенно рассказала Марью Карин в передаче Kolmekas о своих отношениях с Мауно.
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Эстонская королева уколов красоты о преимуществе более молодого партнера: свекровь почти ровесница, веселья хоть отбавляй
В пятницу вечером в гостях программы Kolmekas были королева уколов красоты Марью Карин и ее партнер Мауно, который на 16 лет моложе ее, и с которым в начале этого года они отпраздновали седьмую годовщину совместной жизни. «Идеальный мужчина, всем бы такого порекомендовала», - охарактеризовала она своего партнера.
По словам Марью, одна из причин, по которой у нее более молодой мужчина, может быть в том, что он помогает ей сохранять молодость, мотивируя ее больше заботиться о своей свежести и жизненной энергии.