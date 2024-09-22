Сестры выложили в интернет обнаженные фотографии любовницы отца и это дорого им обошлось

24-летние сестры Элеонор и Софи Браун планировали унизить бывшую любовницу своего отца, согласившись выложить ее интимные фотографии на сайте эскорт-услуг.

Первоначальный план состоял в том, чтобы разместить обнаженные фотографии на Gumtree и рекламировать сексуальные услуги за сумму чуть более пяти евро, но в итоге они решили использовать сайт эскорт-услуг, добавив номер телефона мужа женщины в качестве бонусного контакта. Это означало, что ее муж получил несколько телефонных звонков от мужчин, заинтересованных в эскорт-услугах.

Элеонора, уроженка Великобритании, призналась в суде, что опубликовала личные фотографии без разрешения, и теперь ей грозит тюремный срок.

Ее сестра Софи уволилась с работы в полиции и в апреле ей пожизненно запретили работать в этой сфере за участие в этой схеме. В ходе расследования выяснилось, что именно Софи подстрекала свою сестру-близнеца к действиям.

О романе стало известно в 2015 году, когда 57-летняя жена Джеффа обнаружила интимные фотографии и видео, которыми другая женщина делилась с ее мужем во время интрижки. Джефф и Сара до сих пор вместе, несмотря на суматошные события.

Женщина рассказала суду, что испытала отвращение и полную панику, когда обнаружила, что ее сексуальные снимки попали в интернет, сообщает The Sun.