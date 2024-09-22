Во время первой беременности Диана и Карл гостили у Елизаветы II в Норфолке. Впрочем, королева стала свидетелем ссоры сына и невестки, пишет Фокус.
Хотела внимания Карла: как беременная принцесса Диана напугала королеву Елизавету II
Беременная принцесса Диана в 1982 году была настолько несчастной, что бросилась с лестницы, чтобы привлечь внимание принца Карла во время визита в Сандрингем, поместье покойной королевы Елизаветы II в Норфолке. Об этом пишет Daily Mail.
Мама Карла стала свидетелем этого события и «дрожала», будучи «совершенно в ужасе». Об этом рассказала сама Диана королевскому биографу Эндрю Мортону.
На аудиозаписях, присланных Мортону для книги «Диана, ее настоящая история», мама принца Гарри и принца Уильяма утверждала, что она сначала угрожала броситься с лестницы.
А Карл якобы сказал ей: «Я не буду слушать. Ты всегда это делаешь со мной. Сейчас я собираюсь кататься».
В ответ на игнорирование Карла и в попытке привлечь его внимание Диана сказала мистеру Мортону: «Я бросилась с лестницы».
Диана сказала, что пыталась привлечь внимание мужа и хотела, чтобы он ее выслушал.
Монаршая пара тогда гостила в резиденции королевы Елизаветы ІІ в Норфолке одновременно с ней, и мама Карла случайно стала свидетелем инцидента.
Диана потом рассказывала: «Королева выходит, совершенно напуганная, дрожит - она была так напугана».
В то время первая жена британского короля была на четвертом месяце беременности принцем Уильямом.
«Я знала, что не потеряю ребенка, [хотя у меня] был синяк вокруг живота», - признавалась впоследствии Диана.
Однако сцена не вызвала реакции Карла, которой хотела Диана.
На его реакцию повлиял совет друзей, которые считали, что Диане нужно «взять себя в руки», - написал Роберт Лейси в своей книге «Битва братьев».
Однако с приближением рождения принца Уильяма, своего первенца, Карла проводил больше времени с женой. Он даже стал первым мужчиной-представителем королевской семьи, который присутствовал на родах.
Впрочем, борьба принцессы Дианы с проблемами психического здоровья продолжалась и позже. Когда принцу Уильяму было четыре года, его мама потеряла сознание во время поездки в Канаду.
В то время она боролась с булимией и сказала мужу, что думала, что «вот-вот исчезнет», прежде чем потерять сознание.