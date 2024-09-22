Хотела внимания Карла: как беременная принцесса Диана напугала королеву Елизавету II

Беременная принцесса Диана в 1982 году была настолько несчастной, что бросилась с лестницы, чтобы привлечь внимание принца Карла во время визита в Сандрингем, поместье покойной королевы Елизаветы II в Норфолке. Об этом пишет Daily Mail.

Мама Карла стала свидетелем этого события и «дрожала», будучи «совершенно в ужасе». Об этом рассказала сама Диана королевскому биографу Эндрю Мортону.

На аудиозаписях, присланных Мортону для книги «Диана, ее настоящая история», мама принца Гарри и принца Уильяма утверждала, что она сначала угрожала броситься с лестницы.

А Карл якобы сказал ей: «Я не буду слушать. Ты всегда это делаешь со мной. Сейчас я собираюсь кататься».

В ответ на игнорирование Карла и в попытке привлечь его внимание Диана сказала мистеру Мортону: «Я бросилась с лестницы».

Диана сказала, что пыталась привлечь внимание мужа и хотела, чтобы он ее выслушал.

Монаршая пара тогда гостила в резиденции королевы Елизаветы ІІ в Норфолке одновременно с ней, и мама Карла случайно стала свидетелем инцидента.

Диана потом рассказывала: «Королева выходит, совершенно напуганная, дрожит - она была так напугана».

В то время первая жена британского короля была на четвертом месяце беременности принцем Уильямом.

«Я знала, что не потеряю ребенка, [хотя у меня] был синяк вокруг живота», - признавалась впоследствии Диана.

Однако сцена не вызвала реакции Карла, которой хотела Диана.

На его реакцию повлиял совет друзей, которые считали, что Диане нужно «взять себя в руки», - написал Роберт Лейси в своей книге «Битва братьев».

Однако с приближением рождения принца Уильяма, своего первенца, Карла проводил больше времени с женой. Он даже стал первым мужчиной-представителем королевской семьи, который присутствовал на родах.

Впрочем, борьба принцессы Дианы с проблемами психического здоровья продолжалась и позже. Когда принцу Уильяму было четыре года, его мама потеряла сознание во время поездки в Канаду.

В то время она боролась с булимией и сказала мужу, что думала, что «вот-вот исчезнет», прежде чем потерять сознание.