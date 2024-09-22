Во время фестиваля «Свет шагает» в TikTok завирусилось видео с трамваем, заполненным людьми, направляющихся из центра города в Кадриорг. Смотрите в галерее, что произошло на трамвайной остановке Хобуяама в субботу вечером!
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Переполненные трамваи и пробки: фестиваль света в Кадриорге собрал толпы людей в центре города
В течение трех дней, с 19 по 21 сентября, в парке Кадриорг проходил фестиваль «Свет шагает».
Весь парк Кадриорг был наполнен чарующим сиянием огней и волшебных инсталляций. Тема этого года - «Сила света».