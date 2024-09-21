Анджелина Джоли снялась для глянца с кудрявыми волосами и в нарядах своего бренда

На страницах журнала актриса предстала в необычном образе: с пышными кудрявыми волосами. Также она продемонстрировала несколько нарядов своего бренда Atelier Jolie и подробно рассказала об этом проекте.

Atelier Jolie - это проект, предполагающий работу с дизайнерами со всего мира для построения творческого сообщества и создания новой одежды из излишек, качественного винтажа и стоковых материалов. По словам Джоли, одной из ее целей была борьба с чрезмерным потреблением, а также отказ от слепого следования трендам.

«Я хотела основать пространство для творцов, которое воспринималось бы как дом. Чтобы сложилось понимание, что наши двери открыты, и что каждый может прийти и создать что-нибудь. Годами я наблюдала, как тренды и помазанные арбитры вкуса диктуют моду. В наше время способность заглянуть внутрь себя и одеваться по-своему, по-настоящему выражать себя, творчески и изобретательно + это полезный бунт».

В беседе с Карин Ройтфельд Анджелина сказала, что у нее нет девиза, но для нее всегда была важна свобода, ее личная и других людей: «Если быть панком значит не подчиняться, а задаваться вопросами, то я могу назвать себя так. Мне важно сопротивляться тому, как меня принуждают думать, одеваться или чувствовать».

Также Джоли рассказала о том, как сильно ее изменило материнство. «Как только вы становитесь родителем, вы перестаете быть главным для себя и начинаете жить для других. Это прекрасное чувство», - поделилась актриса. Она призналась, что делает со своими детьми совместные памятные татуировки. Например, у нее и у Вивиан есть татуировка в честь их опыта работы над мюзиклом «Изгои».