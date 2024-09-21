Младшего сына Трампа заметили в университете в окружении охраны

После того как 18-летний сын Дональда Трампа Бэррон, который учится на первом курсе в Нью-Йоркском университете, стал самой популярной персоной среди студентов, и они активно снимают его и публикуют ролики в соцсетях, пишет The Independent. Кроме него, героями практически всех видео есть один или два бодигарда, которые везде сопровождают парня ростом два метра.

Многие из этих роликов после публикации репостятся, причем зачастую пользователи вносят собственные правки и устанавливают фоновую музыку.

В одном из видео Бэррон в черном идет по коридорам университета, а на заднем плане играет ремикс хита Чарли Пута «We Don’t Talk Anymore».

Пол Эклофф, бывший спецагент, который защищал Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму и Дональда Трампа вместе с их семьями, ранее рассказывал изданию, что Секретная служба должна внимательно следить за подобными видео, чтобы защитить детей президентов.