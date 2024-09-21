Известный музыкант из Эстонии выпускает скандальную автобиографию

Кердо Мёльдер - любимый певец, который, например, стал отцом от своей коллеги по группе, имел отношения как с женщинами, так и с мужчинами, и даже был помолвлен, но до свадьбы пока не дошел. По его словам, его жизнь настолько яркая и насыщенная, что ее просто нельзя держать при себе, ведь он прошёл через многое.