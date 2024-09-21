42-летний солист группы Respekt Кердо Мёльдер не перестает удивлять. На этот раз он взялся за написание автобиографии, как сейчас модно. «Выход автобиографии точно запланирован, и на данный момент известно, что она выйдет в начале лета 2025 года. В моей книге будет больше персонажей, чем спасенных на Ноевом ковчеге, и там не будет недостатка ни в волнениях, ни в слезах», - говорит Мёльдер в интервью Elu24.
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Известный музыкант из Эстонии выпускает скандальную автобиографию
Кердо Мёльдер - любимый певец, который, например, стал отцом от своей коллеги по группе, имел отношения как с женщинами, так и с мужчинами, и даже был помолвлен, но до свадьбы пока не дошел. По его словам, его жизнь настолько яркая и насыщенная, что ее просто нельзя держать при себе, ведь он прошёл через многое.
Сам мужчина книгу не пишет напрямую - ему помогает эстонский журналист Верни Лейвак. «На основе записей с диктофона мой биограф, Верни Лейвак, уже на первых встречах сказал, что все это похоже на сценарий для крупного фильма. Если бы не слышал сам, то не поверил бы», - отмечает Мёльдер.