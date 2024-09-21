Глоба обещает нереальную удачу для представителей трех знаков уже с 21 сентября

Водолей

С 21 сентября Водолея ждет время исполнения желаний. Все, что вы пожелаете, сбудется очень быстро, и астролог Павел Глоба советует вам мечтать с умом, чтобы потом не пришлось разбираться с последствиями необдуманных «хотелок».

Кроме того, Водолеям важно сохранять баланс и не поддаваться на эмоциональные порывы, которые могут привести к непредвиденным результатам. В это время также удастся наладить отношения с окружающими, если подойти к этому с душой.

Ваша харизма и обаяние помогут завоевать новые симпатии и продвинуться в карьере. Звезды рекомендуют больше времени уделять своим желаниям и мечтам, но не забывать и про реальность.

Телец

С 21 сентября Тельцов ожидают серьезные перемены, затрагивающие все без исключения сферы их жизни. Тельцам рекомендуется плюнуть на своих врагов – они все равно будут бессильны что-либо изменить или навредить. Эти перемены могут касаться как личной жизни, так и профессиональной сферы.

Возможны неожиданные предложения или события, которые подтолкнут вас к важным решениям. Главное - оставаться спокойными и уверенными в себе. Не упустите шанс улучшить свое материальное положение и укрепить личные связи. Ваша сила - в стойкости и умении не поддаваться на провокации.

Рак

Раки с 21 сентября будут удачливы в финансовом плане, им будет везти в делах, работе, покупках и новых проектах. Это прекрасное время для поиска новой работы, подработки и смены сферы деятельности.

Ваша интуиция поможет вам принимать правильные решения, а позитивное мышление привлечет к вам нужных людей и возможности. Не бойтесь рисковать в разумных пределах - это может открыть перед вами двери к новым перспективам. Кроме того, звезды советуют не забывать про семью и близких: ваша поддержка может быть им очень важна в этот период.