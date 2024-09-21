ФОТО В Сауэ произошло серьезное ДТП с участием грузовика и мотоциклиста

В субботу, 21 сентября, рано утром, в уезде Харьюмаа, волости Сауэ, возле магазина Rimi, произошла авария, в результате которой серьезные травмы получил 31-летний мужчина, управлявший мотоциклом.

«В 8:24 поступило сообщение о том, что в городе Сауэ на улице Кескусе произошла авария: грузовик, выполнявший левый поворот, столкнулся с двигавшимся навстречу мотоциклом. В результате аварии 31-летний мужчина, управлявший мотоциклом, получил серьезные травмы, и скорая помощь доставила его в больницу», - комментирует происшествие полиция.

Грузовиком управлял 24-летний мужчина, который был трезв и имел водительские права. Возможное опьянение мотоциклиста выясняется.

Фото: Erakogu

В комментариях к публикации очевидец заявил, что после аварии реанимировали двух человек: «Лучше не буду говорить больше, но обоих реанимировали, кто с мотоцикла слетел во время аварии».

Полиция этого не подтвердила.

Другой комментатор утверждает, что на мотоцикле все же был один человек: «Чистая ложь. Я был первым, кто отреагировал. Я ехал за грузовиком и сразу побежал к мотоциклисту, который был без сознания. Его не реанимировали. И он был один. Когда скорая приехала через десять минут, спустя несколько минут мужчина пришел в сознание».