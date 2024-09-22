ГОРОСКОП НА 22 СЕНТЯБРЯ Тельцов ждет непредсказуемый день, а Козерогам лучше не поддаваться провокациям

Стрелец

Много хороших идей появляется в начале дня. Не всегда их можно реализовать немедленно, но вы обязательно вернетесь к задуманному, когда наступит подходящий момент. Вероятны необычные совпадения, которые повлияют на ваши планы, подскажут, на чем нужно сосредоточиться именно сейчас. Вторая половина дня благоприятна для общения. Можно говорить о многих важных вещах, обсуждать вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Удастся найти решение, которое понравится всем, избежав долгих обсуждений и споров.

Козерог

Что бы ни происходило сегодня, вы сохраняете спокойствие, принимаете взвешенные решения и не поддаетесь на провокации. Вашему самообладанию можно позавидовать; некоторые именно так и сделают. День подходит для разговоров о работе, обсуждения профессиональных планов. К вашему мнению прислушиваются даже те, кто обычно игнорирует чужую точку зрения. Вы не только отлично ладите с окружающими, но и неизменно находите способ порадовать их, поддержать и вдохновить. Вечер – время важных разговоров. Возможно, вы услышите те самые слова, которых давно ждали.

Водолей

Отличный день для решения любых вопросов, связанных с финансами. Будет шанс сделать удачные покупки, заключить сделки, которые принесут прибыль. Можно решать важные рабочие вопросы, браться за сложные дела. Вы быстро ориентируетесь в непростых ситуациях, понимаете, как лучше действовать. Некоторое беспокойство будет связано с личными отношениями. Не всегда удается найти общий язык с близкими, порой из-за мелочей возникают ссоры. Но вы быстро находите способ все уладить, и обиды исчезают без следа.

Рыбы

Старайтесь не переживать и не волноваться, даже если что-то идет не так. Этот день может принести неприятные сюрпризы, но речь идет о мелочах, а не о проблемах, из-за которых стоило бы огорчаться или тревожиться. А вот в важных вещах вам везет. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы осуществить какой-то смелый план, исполнить свое давнее желание. Сегодня для вас будет особенно важной поддержка близких, и вы наверняка ее получите. Будут и полезные советы. Интересно, что часто их дают люди, почти ничего не знающие о проблемах, с которыми вы сталкивались в последнее время.