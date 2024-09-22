Добиться важных целей просто. Будьте настойчивы, учитесь у других, не спешите сдаваться, если не все получается сразу. Самые целеустремленные сделают то, что прежде считали почти невозможным, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 22 СЕНТЯБРЯ ⟩ Тельцов ждет непредсказуемый день, а Козерогам лучше не поддаваться провокациям
Правда, это потребует усилий, так что стоит оставить время и для отдыха. Легко понять, чего ждут от вас окружающие. Однако совсем не обязательно соответствовать чужим ожиданиям. Всем ясно, что у вас есть и собственные интересы, о которых стоит позаботиться. Вечер - лучшее время для обсуждения важных вопросов. Найти компромисс окажется проще, чем вы думали.
Овен
Вы искренни и дружелюбны, это на многих производит хорошее впечатление. День отлично подходит для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Поскольку сопротивляться вашему обаянию трудно, окружающие не отказывают вам в помощи и поддержке. Дел может быть больше, чем обычно. Не исключено, что придется самостоятельно заниматься тем, что вы хотели бы поручить другим. Хотя действовать по плану не удается, вы успеваете сделать все, что нужно. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся дорогого вам человека.
Телец
Беспокойный, насыщенный, непредсказуемый день. Дел оказывается больше, чем вы ожидали, иногда приходится решать несколько вопросов сразу. При этом со сложными задачами, которые оказались не по силам другим, вы справляетесь без всякой помощи. Многие Тельцы к тому же находят неожиданные, но очень эффективные способы решения чужих проблем. Удачный день для финансовых операций. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию: она подсказывает, как лучше действовать. Везет вам и в любви. В романтических отношениях вероятны заметные перемены к лучшему.
Близнецы
Отличный день для того, чтобы обсудить важные вопросы в неформальной обстановке. Будет шанс получить какую-то полезную информацию, точно узнать то, о чем вы прежде могли лишь догадываться. Вы поймете, как скорректировать планы, чтобы быстрее достичь важных целей, решить именно те вопросы, из-за которых особенно беспокоятся важные для вас люди. Сегодня вы привлекаете к себе больше внимания, чем обычно, и получаете от этого удовольствие. Не исключено знакомство, которое положит начало необычным отношениям: ярким, запоминающимся, вдохновляющим.
Рак
Осторожнее с деньгами. Сегодня вы склонны к большему легкомыслию, чем обычно, и можете потратить значительную сумму на пустяки. Прежде, чем делать крупные покупки, посоветуйтесь с людьми, мнению и вкусу которых вы доверяете. В остальном день благоприятен. Добиться успеха в работе оказывается проще, чем вы ожидали. Вероятны интересные деловые предложения. Неизменно радует общение с близкими. Они находят для вас нужные слова, поддерживают ваши смелые идеи. Некоторых Раков ждут романтические сюрпризы.
Лев
Вы настолько уверены в своих силах, что беретесь даже за то, что все остальные сочли невозможным. И, к удивлению окружающих, добиваетесь нужного результата, причем довольно быстро. Дело тут не только в везении. Вы правильно оцениваете ситуацию и быстро понимаете, как лучше действовать, поэтому не питаете пустых надежд и не тратите силы напрасно. Заметно меняются к лучшему отношения, которые прежде складывались напряженно, неоднозначно, заставляли вас нервничать. Становится ясно, почему некоторые люди понимали вас неправильно, обижались на невинные замечания. Можно исправить ошибки, допущенные давным-давно.
Дева
Вы так уверены в своей правоте, что способны убедить в ней любого. Однако не лишним было бы прислушаться к мнению тех, кто с вами не согласен. Такие люди порой дают отличные советы, указывают на то, чего вы прежде не заметили. Вероятны незапланированные поездки. Имейте в виду: они могут занять больше времени, чем вы предполагаете. День удачен с деловой точки зрения. Вы отлично справляетесь с решением непростых финансовых вопросов, распоряжаетесь деньгами с завидным здравомыслием. Вечер - время новых идей, которые вы воплотите в жизнь вместе с близкими.
Весы
Вы тревожитесь по пустякам, переживаете из-за того, на что не в силах повлиять. Это мешает сосредоточиться на тех делах, благополучный исход которых зависит только от вас. К счастью, рядом есть человек, который вовремя подскажет, как нужно поступить и о чем подумать. Именно благодаря ему вы и не допустите серьезных ошибок. Весам, которые сегодня отправляются в поездки, стоит особенно внимательно следить за своими вещами. Можно потерять или забыть что-то важное. Вечер обещает хорошие новости. Ими поделится человек, который вам особенно дорог.
Скорпион
Отличный день для нового знакомства, встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться, первого свидания. Сегодня вашему обаянию трудно сопротивляться, и вам совсем не нужно прикладывать усилия, чтобы произвести благоприятное впечатление. Единственное, чего не стоит делать, это смешивать романтические и деловые интересы. Успехов в работе сегодня могут достичь даже те редкие Скорпионы, которые занимаются ею без особенного энтузиазма, едва ли не через силу. Многое удается завершить быстрее, чем вы рассчитывали. Свободное время вам удастся провести в очень приятной компании.
Стрелец
Много хороших идей появляется в начале дня. Не всегда их можно реализовать немедленно, но вы обязательно вернетесь к задуманному, когда наступит подходящий момент. Вероятны необычные совпадения, которые повлияют на ваши планы, подскажут, на чем нужно сосредоточиться именно сейчас. Вторая половина дня благоприятна для общения. Можно говорить о многих важных вещах, обсуждать вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Удастся найти решение, которое понравится всем, избежав долгих обсуждений и споров.
Козерог
Что бы ни происходило сегодня, вы сохраняете спокойствие, принимаете взвешенные решения и не поддаетесь на провокации. Вашему самообладанию можно позавидовать; некоторые именно так и сделают. День подходит для разговоров о работе, обсуждения профессиональных планов. К вашему мнению прислушиваются даже те, кто обычно игнорирует чужую точку зрения. Вы не только отлично ладите с окружающими, но и неизменно находите способ порадовать их, поддержать и вдохновить. Вечер – время важных разговоров. Возможно, вы услышите те самые слова, которых давно ждали.
Водолей
Отличный день для решения любых вопросов, связанных с финансами. Будет шанс сделать удачные покупки, заключить сделки, которые принесут прибыль. Можно решать важные рабочие вопросы, браться за сложные дела. Вы быстро ориентируетесь в непростых ситуациях, понимаете, как лучше действовать. Некоторое беспокойство будет связано с личными отношениями. Не всегда удается найти общий язык с близкими, порой из-за мелочей возникают ссоры. Но вы быстро находите способ все уладить, и обиды исчезают без следа.
Рыбы
Старайтесь не переживать и не волноваться, даже если что-то идет не так. Этот день может принести неприятные сюрпризы, но речь идет о мелочах, а не о проблемах, из-за которых стоило бы огорчаться или тревожиться. А вот в важных вещах вам везет. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы осуществить какой-то смелый план, исполнить свое давнее желание. Сегодня для вас будет особенно важной поддержка близких, и вы наверняка ее получите. Будут и полезные советы. Интересно, что часто их дают люди, почти ничего не знающие о проблемах, с которыми вы сталкивались в последнее время.