«Наконец-то меня увидели и услышали!» Вдова Хью Хефнера наслаждается жизнью с новым мужчиной

Бывшая красотка Playboy и жена Хью Хефнера, Кристал, хвалит свои новые отношения, одновременно оглядываясь назад на брак с покойным магнатом Playboy.

«Рядом с Джеймсом мои чувства ценят и признают», - сказала Кристал в интервью для People, опубликованном в среду. «Я чувствую себя увиденной и услышанной».

Кристал была замужем за Хью пять лет до его смерти в 2017 году. Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года.

Она призналась, что ее представление об отношениях изменилось благодаря новому возлюбленному. «Я забочусь о настоящей себе, о своем стремлении к приключениям и внутреннем ребенке», - объяснила она.

«Я чувствую, что стала тем человеком, который всегда был мне нужен в юности. Я чувствую себя принятой и самой собой, как никогда раньше».

Пара начала встречаться в апреле этого года, они познакомились через общих друзей, сообщает Us Weekly.

41-летний Уорд владеет компанией See Through Sea, расположенной в Кайлуа-Коне на Гавайях, которая предлагает туры.

В начале года Кристал раскрыла несколько интимных подробностей своего брака с Хью, когда продвигала свою книгу. Она даже зашла так далеко, что назвала отношения с основателем Playboy травмирующими.

«То, как он ко мне относился... Я просто чувствовала, что он не может по-настоящему меня любить», - сказала тогда Кристал в интервью E! News.

«Это было эмоционально угнетающе. Это были очень ограничивающие отношения. Я не понимала, насколько это было плохо, пока не отошла от этого на какое-то время», - добавила она о своем браке.