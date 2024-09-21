ВИДЕО Сестры-близнецы, отметившие 102-летие, раскрыли секрет долгой жизни

Близнецы из Огайо Мэрилин Райт и Мэделин Каспер 15 сентября отпраздновали свой 102-й день рождения семейным торжеством, на которое были приглашены 13 их потомков.

«Нам очень повезло, что они до сих пор с нами», - говорит дочь Мэрилин Джули Фокс. «Они все еще очень здоровы, не только психически, но и физически».

Что касается секрета их долгой жизни, Мэрилин рассказала, что коктейли перед ужином, безусловно, являются важным компонентом, сообщает The People.

Родившиеся в 1922 году Мэрилин и Мэделин в детстве были прозваны близнецами Джонсон. Они выросли в Толедо. Сестры до сих пор близки и поддерживают связь все эти годы - даже когда физически находятся далеко друг от друга.

«Мы мыслим одинаково. Мы делали все вместе, даже когда не жили в одном городе», - говорит одна из сестер.

Мэрилин позвонила и сказала: «Мэделин, я только что приготовила фрикадельки. Хотела бы я, чтобы ты была сейчас здесь». А она ответила: «Я тоже только что приготовила фрикадельки!».