Пластические хирурги рассказали, что дочь Дональда Трампа могла изменить в своей внешности

Подбородок Иванки также стал предметом пристального внимания общественности с момента ее появления в ноябре 2023 года на судебном процессе по делу о мошенничестве ее отца в Нью-Йорке.

В то время как ее подбородок в 2020 году был меньше и казался более втянутым в лицо, подбородок в 2023 и 2024 годах более выражен. Чтобы увеличить подбородок, врачи разрезают кожу вокруг подбородочной кости и растягивают ее. Таким образом они создают карман, куда могут вставить имплант, делая подбородок длиннее и более выраженным.

Доктор Копельман считает, что Иванка могла делать инъекции ботокса, о чем свидетельствуют некоторые фотографии, где ее челюсть выглядит шире.

«Я бы предположила, что ей, возможно, сделали инъекцию ботокса в жевательную мышцу. Он обычно используемого для придания лицу худобы, но он может вызвать временный эффект расширения, пока мышца адаптируется», - объясняет врач.

Доктор Стивен Фаллек, пластический хирург из Нью-Йорка и медицинский консультант Maskad Skincare, добавил, что на фотографиях из Парижа щеки Иванки выглядят полнее, чем раньше, что особенно заметно по бокам лица ближе к внешним краям.