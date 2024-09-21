Известный эстонский шеф-повар высказался о своем диагнозе: «Я воспринимаю это как суперсилы»

В пятничный вечер в передаче TV3 Kolmekas в гостях был шеф-повар Орм Оя, который откровенно рассказал о своем диагнозе СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). «Я не считал нужным об этом говорить, потому что это не то, что мешало мне в жизни», - признается Оя.

Оя отмечает, что трудно именно тогда, когда приходится делать то, что ему не нравится. «В конечном итоге я все равно выполняю задачи», - говорит он и добавляет: «Я думаю, что все очень просто. Те вещи, в которых я хорош в жизни - это благодаря именно этой особенности. Людям с СДВГ очень просто - то, что им нравится, вызывает у них гиперфокус».