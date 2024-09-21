Сильвия Ильвес продала ценную вещь, подаренную бывшим возлюбленным

В программе TV3 «Какой закон я нарушила?» виолончелистка Сильвия Ильвес вспомнила травмирующий момент из своего прошлого, когда ей пришлось сесть за руль пьяной в Финляндии, чтобы добраться до своих детей.

«Мне нужно было из Ханко добраться до Хельсинки, после вечеринки, где я сильно выпила. У меня нет водительских прав, хотя я училась в автошколе. Я ехала на чужой машине сто километров от Ханко до Хельсинки пьяная и без прав. Арестуйте меня! Я это сделала, потому что должна была добраться до своих детей», - призналась она.