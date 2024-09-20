ВИДЕО Персональный тренер Иванки Трамп назвала пять упражнений для идеальной фигуры

Как и все богатые и знаменитые. Иванка много времени проводит в спортзале и делает упражнения под присмотром персонального тренера. Держать себя в форме ей помогает одна из самых известных звездных тренеров - Сэнди Брокман - инструктор из Остина, штат Техас. В эксклюзивном интервью DailyMail Сэнди рассказала, как создать фигуру своей мечты.

По словам Брокман, когда Иванка впервые пришла к ней, она хотела привести свою фигуру в тонус.

«Иванка замечательная, потому что она просто остается собой и учится силовым тренировкам, что так круто», - говорит Сэнди.

Тренер, которая работает в этой отрасли более 30 лет, рассказала, что она прошла все модные фазы тренировок и обнаружила, что наиболее эффективными являются базовые. Она рассказала, что Иванка всегда придерживалась одних и тех же пяти упражнений. В зависимости от ее целей они добавляли или убирали количество поднимаемого ею веса.

1. Становая тяга - одно из самых функциональных и базовых упражнений, где человек наклоняется, берет штангу и поднимает ее.

2. Приседания со штангой на спине, которые также известны как приседания со штангой, выполняются, стоя, с ногами на ширине плеч. Иванка удерживает штангу с утяжелителем на верхней части спины и делает приседания.