Пт, 20.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО Жертва серийного педофила Калью Пылдре: «Он прижал к себе и лизнул мою шею»

Copy
Фото: Kuvatõmmis saatest / Elu24 kollaaž

«Он все время говорил мне, какая я красивая, молодая и вкусная. Я не осмеливалась что-либо сделать...» - вспоминает Марис в интервью, корое она дала программе Reporter, о том, как ее больше года домогался серийный педофил Калью Пылдре. «Я чувствовала себя такой виноватой за то, что была такой глупой...» - добавляет она.

Через три с половиной года Калью Пылдре, которого его жертвы окрестили «монстром», выходит из тюрьмы. Пять лет и четыре месяца - максимальный срок, который плучил серийный педофил за то, что разрушил жизнь семи детей.

Уездный суд вынес решение в декабре прошлого года. «Мы докопались до истины, в которой девочка подняла руки и сказала, что у нее было именно столько (десять) половых актов с этим извращенцем, - рассказал Reporter отец одной из жертв в прошлом году. - К сожалению, как отец, я считаю себя полным неудачником, поскольку как я не мог понять, как я...»

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх