«Он все время говорил мне, какая я красивая, молодая и вкусная. Я не осмеливалась что-либо сделать...» - вспоминает Марис в интервью, корое она дала программе Reporter, о том, как ее больше года домогался серийный педофил Калью Пылдре. «Я чувствовала себя такой виноватой за то, что была такой глупой...» - добавляет она.
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ВИДЕО ⟩ Жертва серийного педофила Калью Пылдре: «Он прижал к себе и лизнул мою шею»
Через три с половиной года Калью Пылдре, которого его жертвы окрестили «монстром», выходит из тюрьмы. Пять лет и четыре месяца - максимальный срок, который плучил серийный педофил за то, что разрушил жизнь семи детей.
Уездный суд вынес решение в декабре прошлого года. «Мы докопались до истины, в которой девочка подняла руки и сказала, что у нее было именно столько (десять) половых актов с этим извращенцем, - рассказал Reporter отец одной из жертв в прошлом году. - К сожалению, как отец, я считаю себя полным неудачником, поскольку как я не мог понять, как я...»