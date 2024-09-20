ВИДЕО Жертва серийного педофила Калью Пылдре: «Он прижал к себе и лизнул мою шею»

Через три с половиной года Калью Пылдре , которого его жертвы окрестили «монстром», выходит из тюрьмы. Пять лет и четыре месяца - максимальный срок, который плучил серийный педофил за то, что разрушил жизнь семи детей.

Уездный суд вынес решение в декабре прошлого года. «Мы докопались до истины, в которой девочка подняла руки и сказала, что у нее было именно столько (десять) половых актов с этим извращенцем, - рассказал Reporter отец одной из жертв в прошлом году. - К сожалению, как отец, я считаю себя полным неудачником, поскольку как я не мог понять, как я...»