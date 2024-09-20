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ВИДЕО Известный скандальный эстонский тиктокер жалуется: «Говорят, что я убила человека»

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Кая Линкманн.
Кая Линкманн. Фото: Kaader Hingesoojusest

17 сентября тиктокер Кая Линкманн рассказала Elu24, что стала жертвой ужасной травли. В прямых эфирах в соцсетях говорят, что скандальный блогер убила человека, но сама женщина опровергает эти слухи. «Я довольно известный тиктокер, и я просто стала жертвой страшного притеснения», - жалуется она.

Кая Линкманн, которая несколько лет назад прославилась в группе Eestlaste kolmnurk («Эстонский треугольник» - прим. ред.) в Facebook, а теперь активно ведет TikTok, делится своей жизнью с сотнями подписчиками. Иногда Кая общается со своими поклонниками, порой выходит в прямой эфир во время какого-то праздника или вечеринки, а потом спит крепким, сладким сном.

@kurrnjau2 Esmaspäev on selleks loodud, et saaks terve päeva joodud #eestitiktok #eesti #fyp #eestielu #kajalinkmann #kaja #eestlastekolmnurk #katrinlust ♬ original sound - kurrnjau
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