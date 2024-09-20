ВИДЕО Известный скандальный эстонский тиктокер жалуется: «Говорят, что я убила человека»

17 сентября тиктокер Кая Линкманн рассказала Elu24, что стала жертвой ужасной травли. В прямых эфирах в соцсетях говорят, что скандальный блогер убила человека, но сама женщина опровергает эти слухи. «Я довольно известный тиктокер, и я просто стала жертвой страшного притеснения», - жалуется она.