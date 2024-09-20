Крупнейший пивной праздник Октоберфест начинается в субботу, 21 сентября, и заканчивается 6 октября.
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В этом году традиционный пивной праздник в Мюнхене пройдет при повышенных мерах безопасности
По сообщению полиции, на этом фестивале введено новшество: у полицейских будут ручные металлоискатели. Это связано с тем, что в августе на фестивале в Золингене произошло нападение с ножом, в результате которого погибли три человека и восемь получили ранения, сообщает Reuters.
«С помощью этих детекторов мы хотим обнаружить ножи», - сказал организатор Октоберфеста Клеменс Баумгертнер о новой мере и добавил, что в субботу, в день открытия фестиваля, будет увеличено количество полицейских, охраняющих территорию фестиваля.