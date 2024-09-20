Известный эстонский комик о шутке, которая ему дорого обошлась: «Моей карьере конец!»

Ведущие утренней программы спросили гастролирующего с шоу Peaingel Mikael комика о том, случались ли с ним какие-либо казусы из-за его шуток на сцене. «Однажды мы с Сандером Ыйгусом получили письмо с требованием от заведения быстрого питания из Тарту, которое я стараюсь больше не упоминать после этого случая, - рассказал Микаэль. - В то время я даже не мог подумать, что заведение общепита может обидеться, это же не человек, в конце концов».

По словам Микаэля, ситуация никак не была связана с едой, которую готовят в том заведении. Но в один прекрасный день комик обнаружил в своем почтовом ящике письмо с требованием. «В какой-то момент началась ужасная паника: "О Боже, теперь моей карьере конец! Теперь я обеднею, мне придется оплачивать судебные издержки!"».

По словам комика, менеджер, который работал с ними тогда, даже обратился к адвокату, чтобы отправить ответ заведению быстрого питания. «В итоге все закончилось тем, что их адвокат получил деньги и наш - тоже», - сказал Микаэль, который не захотел раскрывать, во сколько обошлась эта шутка.