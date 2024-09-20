ФОТО Джамала показала четерехмесячного сына и рассказала, что помогает ей худеть после родов

Сейчас исполнительница активно работает над возвращением к форме, которая была у нее еще перед беременностью. Джамала отметила, что этот процесс очень изнурительный и требует много времени. Как известно, младший сын певицы сейчас на грудном вскармливании, поэтому его звездная мать восстанавливается таким образом, чтобы не нанести вред малышу.

В своем Instagram знаменитость поделилась основными методами для возвращения в прежнюю форму. А также на одном из фото она показалась с маленьким Алимом на руках. Артистка до сих пор скрывает лицо мальчика.

«Иногда людям кажется, что беременная ты девять месяцев. То есть целых девять месяцев ты растягиваешься. А стать такой же, как была раньше, ты должна за неделю? Hет. На возвращение в форму уходит примерно то же время. Что я делаю? Не тороплюсь! Потому что у меня малыш на грудном вскармливании. Это очень важно», - написала.

Сейчас исполнительница занимается спортом: ходит на растяжки, йогу и пилатес, чтобы не нагружать тело большими весами в спортзале. Также к занятиям она добавила различные косметологические процедуры. В частности, Джамала часто делает аппаратные процедуры для тела. А также не обошлось и без правильного питания, однако оно должно быть, как отмечает певица, сбалансированным, чтобы ребенок и мать получали необходимое количество питательных веществ.

«После вторых родов реально очень быстро все вернулось, но еще нужна физическая нагрузка. Пилатес - живот, поясница, спина говорят мне "спасибо". Йога туда же, как бонус - аффирмации. Еда... К сожалению, я не из тех девушек, которые худеют на ГВ и все уходит в грудь. Hет, это не мой случай. Поэтому стараюсь питаться сбалансировано, но учитывая ГВ», - поделилась звезда.

К слову, знаменитость воспитывает еще двух старших сыновей: шестилетнего Эмира и четырехлетнего Селима.