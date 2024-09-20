Карл III и Кейт Миддлтон тайно ведут переговоры о возвращении принца Гарри в семью – Уильяму это не понравится

Radar со ссылкой на анонимных инсайдеров сообщает, что Карл III и Кейт начали тайные переговоры по возвращению Гарри в семью. Уточняется, что к действию их побудили слухи о том, что принц и сам не против положить конец затянувшейся вражде, правда, пока не знает как. «Кейт и король работают над планом действий, чтобы посмотреть, смогут ли они прийти к компромиссу в интересах мира. Но это нелегко», - отмечает источник.

Осложняется все еще и тем, что принц Уильям по-прежнему холоден по отношению к родному брату и не испытывает особого интереса к его возвращению. Даже на недавних похоронах дяди Роберта Феллоуза Уильям и Гарри не обменялись ни единым взглядом или словом. Одним словом, ситуация не из легких.

Несмотря на это, сам Гарри активно возобновляет общение со старыми британскими друзьями. И многие эксперты воспринимают это как знак: принц хочет покончить со своим изгнанием. Однако все зависит исключительно от Уильяма.

Ранее сообщалось, что даже если сам король предложит блудному сыну какие-то временные поручения, последнее слово останется за старшим.