Договориться о многих важных вещах сегодня будет особенно легко. Люди, прежде не находившие общего языка, понимают друг друга с полуслова, а те, кто совсем недавно был в ссоре, забывают о разногласиях и мило беседуют, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 21 СЕНТЯБРЯ ⟩ Овнам не стоит сердиться из-за пустяков, а Львов ждет беспокойный день
Но не стоит возлагать большие надежды на договоренности, достигнутые сегодня. Скорее всего, они еще будут пересматриваться. Возможны удивительные знакомства, странные встречи. Они запоминаются надолго, даже если не становятся началом чего-то важного. Единственная сфера, где стоит быть осторожнее - финансы. Тут лучше избегать поспешных решений, необдуманных поступков.
Овен
Не сердитесь из-за пустяков. В начале дня это может быть довольно сложно: эмоциональный фон напряженный, любая мелочь может вывести из равновесия. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций, настроение заметно улучшается, а тому же появляется много новых идей, за осуществление которых вы беретесь с большим энтузиазмом. Если в первой половине дня вы быстрее добьетесь успеха, действуя самостоятельно, то вторая отлично подходит для командной работы, объединения с единомышленниками. Вы способны вести за собой даже тех, кто никуда не хочет идти.
Телец
Отличный день для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Появляется много интересных идей, и откладывать их реализацию совсем не хочется. К счастью, рядом есть люди, готовые поддержать вас, во всем помочь. Часто именно благодаря им вы справляетесь с задачами, прежде казавшимися слишком сложными. Радуют близкие. У них находятся для вас и хорошие новости, и интересные предложения. Не исключено, что решится финансовая или имущественная проблема, в последнее время беспокоившая всех. Вечер подходит для того, чтобы обсуждать планы на будущее. Да и просто помечтать будет полезно: это вдохновляет, дает энергию, необходимую, чтобы двигаться дальше.
Близнецы
Вы не боитесь нового, охотно экспериментируете, ловко справляетесь со сложными делами. Часто вам везет, обстоятельства складываются благоприятно, и вы добиваетесь даже большего, чем ожидали. Кое-кто наблюдает за этим с плохо скрываемой завистью, но друзья и просто хорошие знакомые неизменно радуются вашим успехам. Единственная неприятность сегодня заключается в том, что вы более вспыльчивы, чем обычно, чаще горячитесь, можете остро реагировать на какие-то мелочи. Но удается быстро настроиться на позитивный лад, вернуться к обычному оптимизму.
Рак
Отличный день для поиска союзников. Делитесь своими идеями, рассказывайте о планах, и вы удивитесь тому, сколько вокруг людей, готовых помочь вам в реализации задуманного. Хорошо проходят переговоры, можно обсуждать сложные и важные вопросы, не опасаясь серьезных разногласий. Люди, которые прежде даже не хотели вас выслушать, сегодня искренне интересуются вашим мнением. День обещает денежные поступления. Значительными они едва ли будут, но все же позволят сделать удачные покупки, чем-то порадовать близких.
Лев
Беспокойный день. Сегодня вам предстоит заниматься несколькими делами сразу. При этом каждое из них требует и серьезного подхода, и внимания к деталям, и аккуратности. Справиться с такой ситуацией не всем по силам. У вас все получается. Помогают опыт и изобретательность. Благодаря им вы часто находите решения, которые не лежат на поверхности. Вторая половина дня отличается особенно благоприятным эмоциональным фоном. Вы бодры и энергичны, способны самостоятельно справиться со многим делами и вдохновить окружающих.
Дева
Вы осторожны и стараетесь не рисковать там, где этого можно избежать. Это неплохо, поскольку таким образом удается избежать ошибок, опрометчивых поступков. Но иногда вы упускаете возможности, которыми стоило бы воспользоваться. Немного решительности вам не помешало бы, особенно во второй половине дня. Не всегда удается сосредоточиться на чем-то одном. Скорее всего, сегодня вам придется заниматься несколькими делами сразу. В таких обстоятельствах трудно ничего не забыть и не перепутать, но вы отлично справляетесь.
Весы
Вы хорошо понимаете, чего хотите добиться, и готовы потрудиться, чтобы достичь цели. Окружающие понимают, на что вы способны, и часто предлагают что-то интересное и необычное. Вероятны встречи с людьми, совсем не похожими на тех, кого вы знали раньше. Новое знакомство многим Весам поможет иначе взглянуть на то, что было им давно известно. Часто возникает желание поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Все, что вы сегодня делаете для других, вам тоже идет на пользу.
Скорпион
Подходящий день для того, чтобы обсудить важные вопросы, поговорить о делах, с которыми связано немало трудностей. Вас слушают очень внимательно. Вы всегда находите нужные слова, приводите аргументы, с которыми невозможно не согласиться. Люди, у которых прежде были сомнения в ваших знаниях и опыте, поймут, что были неправы. Радует возможность пообщаться с людьми, с которыми вы давно не виделись. Не исключено, что именно от них вы получите ответы на вопросы, в последнее время занимавшие ваши мысли.
Стрелец
Непросто собраться с мыслями. Хочется заниматься тысячей дел сразу, хотя здравый смысл настойчиво подсказывает, что это невозможно. Иногда трудно выбрать самое важное. Тут будет кстати совет человека, которому вы доверяете. На этот день хорошо планировать поездки. Новые впечатления вдохновляют вас, помогают настроиться на позитивный лад, дарят энергию, которой хватит на то, чтобы многое изменить к лучшему. Вдали от дома возможны интересные знакомства, встречи с людьми, способными сыграть важную роль в вашей жизни.
Козерог
День отличных идей, настоящих озарений. Именно сегодня у вас есть шанс догадаться о чем-то важном, взглянуть на привычные вещи по-новому. У некоторых Козерогов появятся совершенно новые цели, и представители знака поймут, что готовы пойти на многое, чтобы достичь их. Легко завязываются знакомства, можно найти новых друзей. Благоприятный день для деловых переговоров. О своих идеях и планах вы рассказываете так, что вдохновляете даже тех, кто привык во всем сомневаться. Не исключено, что вам предложат именно ту работу, которой давно хотелось заняться.
Водолей
День отлично подходит для того, чтобы отдохнуть, провести время с близкими. Дела, однако, требуют внимания. Вам приходится сделать над собой усилие, чтобы сосредоточиться на них. Начинайте с самого важного и старайтесь не отвлекаться. Так у вас будет меньше соблазна бросить свое занятие на полпути. Во многом помогают друзья и знакомые, часто их и просить об этом не приходится. Их опыт будет вам полезен; не стесняйтесь задавать любые вопросы. Вероятны небольшие денежные поступления, подарки. Можно делать покупки: они будут удачными.
Рыбы
Отличный день для деловых встреч. Вам не нужно особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление, завоевать расположение собеседника. К вашему мнению прислушиваются даже те, кто прежде полагался исключительно на собственный опыт. Вероятны интересные предложения, часто они касаются долгосрочного сотрудничества. Ваша интуиция сегодня остра необыкновенно. Особенно точными ее подсказки становятся, когда дело касается денег. Вряд ли вы сегодня станете тратить их на пустяки, а вот возможностью сделать выгодные инвестиции наверняка воспользуетесь.