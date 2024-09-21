ГОРОСКОП НА 21 СЕНТЯБРЯ Овнам не стоит сердиться из-за пустяков, а Львов ждет беспокойный день

Стрелец

Непросто собраться с мыслями. Хочется заниматься тысячей дел сразу, хотя здравый смысл настойчиво подсказывает, что это невозможно. Иногда трудно выбрать самое важное. Тут будет кстати совет человека, которому вы доверяете. На этот день хорошо планировать поездки. Новые впечатления вдохновляют вас, помогают настроиться на позитивный лад, дарят энергию, которой хватит на то, чтобы многое изменить к лучшему. Вдали от дома возможны интересные знакомства, встречи с людьми, способными сыграть важную роль в вашей жизни.

Козерог

День отличных идей, настоящих озарений. Именно сегодня у вас есть шанс догадаться о чем-то важном, взглянуть на привычные вещи по-новому. У некоторых Козерогов появятся совершенно новые цели, и представители знака поймут, что готовы пойти на многое, чтобы достичь их. Легко завязываются знакомства, можно найти новых друзей. Благоприятный день для деловых переговоров. О своих идеях и планах вы рассказываете так, что вдохновляете даже тех, кто привык во всем сомневаться. Не исключено, что вам предложат именно ту работу, которой давно хотелось заняться.

Водолей

День отлично подходит для того, чтобы отдохнуть, провести время с близкими. Дела, однако, требуют внимания. Вам приходится сделать над собой усилие, чтобы сосредоточиться на них. Начинайте с самого важного и старайтесь не отвлекаться. Так у вас будет меньше соблазна бросить свое занятие на полпути. Во многом помогают друзья и знакомые, часто их и просить об этом не приходится. Их опыт будет вам полезен; не стесняйтесь задавать любые вопросы. Вероятны небольшие денежные поступления, подарки. Можно делать покупки: они будут удачными.

Рыбы

Отличный день для деловых встреч. Вам не нужно особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление, завоевать расположение собеседника. К вашему мнению прислушиваются даже те, кто прежде полагался исключительно на собственный опыт. Вероятны интересные предложения, часто они касаются долгосрочного сотрудничества. Ваша интуиция сегодня остра необыкновенно. Особенно точными ее подсказки становятся, когда дело касается денег. Вряд ли вы сегодня станете тратить их на пустяки, а вот возможностью сделать выгодные инвестиции наверняка воспользуетесь.