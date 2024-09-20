ОБЪЯТИЯ СМЕРТИ Тайка боролась более двух часов с питоном, который ее душил

64-летняя тайка Аром Арунро мыла посуду у себя дома на окраине Бангкока, когда почувствовала несколько укусов в ногу, рассказала она в видео, опубликованном полицией, на котором запечатлена атака. «Змея набросилась и укусила меня», - сказала женщина.