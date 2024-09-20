«Невероятное место»: Майкл Дуглас поделился впечатлениями от Украины

В своем Instagram звезда Голливуда опубликовал видео, в котором рассказал американской аудитории об Украине. Актер не забыл о войне, и в очередной раз привлек к ней внимание иностранцев.

«Как известно, Украина находится в ужасной войне с Россией, поэтому сейчас немного сложно добираться до Киева, ее столицы. Вам надо проехать 11 часов поездом от польской границы до Киева», - отметил Дуглас.

Артист признался, что до приезда в Киев, у него было совсем другое представление об Украине. Майкл и его сын Дилан были удивлены красотой украинской столицы, ее архитектурой, кухней и самими украинцами. В то же время актер рассказал и о разрушениях. В частности, он вспомнил детскую больницу «Охматдет», в которую противники попали ракетами 8 июля:

«То, куда мы приехали, оказалось волшебным городом, действительно волшебным городом, я не такого ожидал. Невероятная культура, прекрасные рестораны и потрясающая энергетика. Присутствует небольшое количество разрушений, мы увидели детскую больницу, самую большую во всей Украине, которая полностью разрушена, и четко понятно, что это было не по ошибке. Что мы с Диланом вынесли оттуда - невероятный дух людей. Когда ты думаешь, что происходило с Украиной, начиная от режима Сталина и Второй мировой войны, а впоследствии она оказалась вынуждена сражаться и защищать свои более 30 лет демократии. Это невероятное место и большое напоминание всем нам о важности свободы, демократии и того, как надо работать ради них».

В дополнение, Майкл выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и первой леди Елене Зеленской за гостеприимство. Отдельно актер отметил мужество и смелость украинского главы государства.

«Хотел бы публично поблагодарить Елену Зеленскую за приглашение на Саммит, руководителя ОП Андрея Ермака за гостеприимство и помощь, и конечно Президента Зеленского. Вы - правильный человек в правильном месте. Я желаю вам всяческой поддержки. Учитывая приближение выборов у нас в стране, пусть это будет нам большим напоминанием о хрупкости демократии и том, как за нее надо бороться всеми способами. Всем мира!» - подытожил Дуглас.