Известную журналистку отстранили от работы из-за отношений с женатым политиком

В свою очередь репортер CNN Брайан Стелтер обнародовал заявление Оливии, в котором она призналась, что ранее в этом году характер некоторых коммуникаций между ней и «бывшим объектом репортажа» стал личным.

«В то время я не сообщала об этом предмете напрямую и не использовала их в качестве источника», - заверила Нуцци. Она утверждает, что их отношения никогда не были физическими, но о них пришлось рассказать, «чтобы предотвратить возникновение конфликта».

«Я глубоко сожалею, что не сделала этого немедленно, и приношу извинения тем, кого я разочаровала, особенно моим коллегам в Нью-Йорке», - подчеркнула Оливия.

Кеннеди, который приостановил свою кампанию за пост президента и поддержал кандидата от республиканцев Дональда Трампа в конце августа, женат на актрисе Шерил Хайнс с 2014 года. Его жена активно участвовала в президентской кампании мужа.

Представитель Кеннеди уже заявил СМИ, что он встречался с Оливией Нуцци только один раз в жизни для интервью, которое она попросила, что привело к появлению популярной статьи.

Что касается Нуцци, то и она, как оказалось, несвободна. Девушка помолвлена с сентября 2023-го. Ее жених - 50-летний вашингтонский корреспондент Politico Райан Лицца.