Оливия Нуцци подтвердила, что ее отношения с Робертом Ф. Кеннеди-младшим вышли за рамки рабочих, но уверяет, что интима между ними не было, пишет Фокус.
Известную журналистку отстранили от работы из-за отношений с женатым политиком
Политический корреспондент журнала New York Magazine, 31-летняя Оливия Нуцци отстранена от работы после того, как стало известно о ее вероятном романе с 70-летним политиком Робертом Ф. Кеннеди-младшим.
Слухи о романе поползли после того, как Нуцци посетила особняк политика в Калифорнии за 7 миллионов долларов в ноябре 2023 года, чтобы взять у него интервью.
NEW— Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 20, 2024
CNN is reporting that Olivia Nuzzi and RFK Jr’s relationship was “emotional and digital in nature, not physical.”
Nuzzi says in a statement it was not physical in nature and that she regrets not disclosing it to NY Magazine sooner.
A spokesperson for RFK Jr tells CNN:… pic.twitter.com/95edwAvaMG
«Недавно наш вашингтонский корреспондент Оливия Нуцци призналась редакторам журнала, что вступила в личные отношения с бывшим субъектом, имеющим отношение к кампании 2024 года, пока она освещала кампанию, что является нарушением стандартов журнала в отношении конфликта интересов и раскрытия информации. Если бы журнал знал об этих отношениях, она бы не продолжила освещать президентскую кампанию. Внутренний обзор ее опубликованных работ не нашел никаких неточностей или доказательств предвзятости. В настоящее время она находится в отпуске из журнала, и журнал проводит более тщательную стороннюю проверку. Мы сожалеем об этом нарушении доверия наших читателей», - заявили в New York Magazine.
В свою очередь репортер CNN Брайан Стелтер обнародовал заявление Оливии, в котором она призналась, что ранее в этом году характер некоторых коммуникаций между ней и «бывшим объектом репортажа» стал личным.
«В то время я не сообщала об этом предмете напрямую и не использовала их в качестве источника», - заверила Нуцци. Она утверждает, что их отношения никогда не были физическими, но о них пришлось рассказать, «чтобы предотвратить возникновение конфликта».
«Я глубоко сожалею, что не сделала этого немедленно, и приношу извинения тем, кого я разочаровала, особенно моим коллегам в Нью-Йорке», - подчеркнула Оливия.
Кеннеди, который приостановил свою кампанию за пост президента и поддержал кандидата от республиканцев Дональда Трампа в конце августа, женат на актрисе Шерил Хайнс с 2014 года. Его жена активно участвовала в президентской кампании мужа.
Представитель Кеннеди уже заявил СМИ, что он встречался с Оливией Нуцци только один раз в жизни для интервью, которое она попросила, что привело к появлению популярной статьи.
Что касается Нуцци, то и она, как оказалось, несвободна. Девушка помолвлена с сентября 2023-го. Ее жених - 50-летний вашингтонский корреспондент Politico Райан Лицца.