ВИДЕО Молодой крови и страсти: чего ждут жители и известные личности Эстонии от нового сезона в Русском театре

«Театр - это часть нашей культуры. Я думаю, все люди, которые так или иначе причастны, или считают себя интеллигентными, или же заинтересованными в культуре, обязательно посещают театр», - говорит дизайнер Кирилл Сафонов.

Он признается, что его самый любимый театральный жанр - комедия, а что касается любимых постановок, то у Сафонова их огромное множество. «У меня есть даже любимые актеры, но посмотрим, что принесет новый сезон! Может быть, будут любимчики!» - добавляет он.

Преподаватель русского языка и литературы Валентина Марцинкевичене отмечает, что ни пропускает ни одной премьеры и очень любит Русский театр за его актеров. «Они новаторы, они все время предлагают что-то новое, интересное, необычное и не отступают от своих традиций. И это сочетание уникально!» - говорит Марцинкевичене об изюминке Русского театра.

«На самом деле мне очень нравится "Моя прекрасная леди". Мне кажется, это то, что можно пересматривать не один раз - такая классика. Из того, что еще смотрела - "На привязи"... Тоже была на премьере. На самом деле понравилось, запомнилось», - делится стилист Светлана Агуреева понравившимися ей постановками.

На вопрос, что можно было бы изменить в Русском театре, стилист рассказывает, что совсем недавно ходила на спектакль MANN IST MANN, в котором играли молодые актеры. «Чего-то такого энергичного, задорного, молодой крови хотелось бы больше в Русском театре», - призналась она.

Смотрите видео, чтобы узнать, чего еще не хватает публике Русского театра!