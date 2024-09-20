Вот уже несколько недель обсуждается расставание популярной певицы Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Стоит сказать, что это не первый брак звезды. TVNET+ собрал вместе все, что известно о прошлый отношениях артистки.
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Футболист, баскетболист, танцор и бизнесмен: мужчины Анны Седоковой
Валентин Белькевич
В годы, когда Анна Седокова была солисткой группы «ВИА Гра», она познакомилась с футболистом Валентином Белькевичем. В 2004 году Анна вышла за него замуж и забеременела. Певица много раз рассказывала, что муж изменял ей, даже когда она была беременна их общей дочерью Алиной.