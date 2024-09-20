Менять жизнь никогда не поздно! Нужно просто захотеть, чтобы она изменилась. С каких шагов следует начать путь к большим переменам, в студии Limon LIVE рассказала бизнес-психолог Марина Полякова.
«МЫ ЖИВЕМ ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ!» ⟩ Бизнес-психолог Марина Полякова рассказала, что мешает быть успешным и счастливым
Марина Полякова - бизнес-психолог, эксперт по управлению мышлением и устранению внутренних блоков. Но главное, что эта сильная женщина не теоретик, а практик. В жизни Марины было много ударов и потрясений, но она всегда находила в себе силы выпутываться из самых сложных ситуаций и продолжать жить, а главное - получать от жизни удовольствие.
В студии Limon LIVE Марина не только поделилась примерами из своей жизни, но и дала полезные советы тем, кто хочет стать успешным и счастливым.
Почему всё в жизни складывается не так, как хотелось бы? Марина Полякова уверена: это происходит из-за того, что мы на самом деле не знаем, как нам хотелось бы жить на самом деле.
«Мы думаем, что у нас есть какие-то цели, мечты, но это чужие цели, чужие ожидания. А свои, настоящие, мы игнорируем, - говорит Марина Полякова. - Из-за ложных убеждений, внутренних блоков мы не можем найти то, что нам действительно нужно. К сожалению, мы живем по стандартам социума, по стандартам семьи. А это зачастую чужая жизнь. Как только мы от этого освободимся и найдем себя, появится всё: и деньги, и нужные отношения, и все, что мы пожелаем».
Самое важное, по словам, бизнес-психолога, определить, какие у тебя базовые ценности. «Когда ты определяешь свои истинные ценности, ты идешь по жизни легко!» - с улыбкой говорит Полякова.
В студии бизнес-психолог демонстрирует таблицы базовых ценностей и устраивает трехминутную консультацию ведущей Светлане Карабут. Чтобы и вы смогли вычислить свои ценности, мы публикуем таблицу ниже, а в видео Марина Полякова объясняет, как ее использовать.
В народе говорят: если в 40 лет нет денег, то и не будет. Марина Полякова с таким высказыванием категорически не согласна. Часто стереотипами люди просто прикрывают свою лень.
«Когда человек придерживается стереотипов - он себе разрешает ничего не делать, а это бывает очень опасно, - говорит Марина Полякова. - Менять жизнь можно в любом возрасте, было бы желание!»
В эфире Limon LIVE Марина Полякова приводит пример 57-летней женщины из Ида-Вирумаа, у которой не складывалась личная жизнь в Эстонии, и она решила выйти замуж за иностранца.
«Она в 57 лет начала изучать английский язык, она зарегистрировалась на сайте знакомств. И что вы думаете? Через год она не просто познакомилась с мужчиной, она вышла замуж и уехала за границу, - рассказывает Марина Полякова. – Эта женщина сейчас переживает такие эмоции и так счастлива, как не была в молодости. Она и сама бы раньше не поверила, что к шестидесяти годам можно так кардинально поменять свою жизнь».
По словам бизнес-психолога, крайне важно в любых жизненных обстоятельствах находить время для себя. «Я вставала утром рано, пока все домашние спят. И у меня было 15-20 минут посидеть в тишине. И я стала замечать положительные перемены: стало меньше кредитов - меньше проблем», - приводит пример из своей жизни Марина Полякова.
Много раз жизнь загоняла Полякову, казалось бы, в безвыходные ситуации.
«У меня всегда была одна мотивация: я - женщина! Если женщина в покое, если женщина счастливая - все в доме хорошо: дети счастливы, муж, окружение и коллеги на работе. И нам, женщинам, важно себя в этом состоянии держать. Даже мужчина не в ресурсном состоянии - не такая уж проблема: его можно положить на диванчик и сказать: папу мы сегодня не трогаем. А если женщина выгорает - это крах всему. И как только вы начинаете это чувствовать, важно принимать меры, обращаться к специалистам».
Как упростить жизнь и распутать клубок насущных проблем? Где найти силы и мотивацию, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE, который зарядит хорошим настроением!
Шпаргалка от Марины Поляковой, как определить свои основные ценности
Четыре базовых мотиватора (группы психотипов)
Система BEST:
• Benefits - Польза - выгода, экономия времени, заработок
• Emotions - Эмоции - отношения, личное общение, гедонизм, экстраверсия
• Safety - Безопасность - системность, структура, шаблоны, порядок
Какие цели важнее всего для тебя?
• Расставь баллы от 1 до 4
• Проверь на истинность, а то ли это. Почему именно это важно?
• Твой продукт должен давать эти два мотиватора, и клиент должен быть таким же, как ты
• Разложи свою жизнь, продукт на соответствие этим двум мотиваторам, перебери его, если потребуется.