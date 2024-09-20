«МЫ ЖИВЕМ ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ!» Бизнес-психолог Марина Полякова рассказала, что мешает быть успешным и счастливым

В студии бизнес-психолог демонстрирует таблицы базовых ценностей и устраивает трехминутную консультацию ведущей Светлане Карабут. Чтобы и вы смогли вычислить свои ценности, мы публикуем таблицу ниже, а в видео Марина Полякова объясняет, как ее использовать.

Марина Полякова в студии Limon LIVE. Фото: Martin Pedaja

В народе говорят: если в 40 лет нет денег, то и не будет. Марина Полякова с таким высказыванием категорически не согласна. Часто стереотипами люди просто прикрывают свою лень.

«Когда человек придерживается стереотипов - он себе разрешает ничего не делать, а это бывает очень опасно, - говорит Марина Полякова. - Менять жизнь можно в любом возрасте, было бы желание!»

Бизнес-психолог Марина Полякова и ведущая Светлана Карабут. Фото: Martin Pedaja

В эфире Limon LIVE Марина Полякова приводит пример 57-летней женщины из Ида-Вирумаа, у которой не складывалась личная жизнь в Эстонии, и она решила выйти замуж за иностранца.

«Она в 57 лет начала изучать английский язык, она зарегистрировалась на сайте знакомств. И что вы думаете? Через год она не просто познакомилась с мужчиной, она вышла замуж и уехала за границу, - рассказывает Марина Полякова. – Эта женщина сейчас переживает такие эмоции и так счастлива, как не была в молодости. Она и сама бы раньше не поверила, что к шестидесяти годам можно так кардинально поменять свою жизнь».

Одежду ведущей в новом сезоне шоу Limon LIVE предоставляет Fashion Italia Brand Fortuna. Фото: Martin Pedaja