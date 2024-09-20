ФОТО Хайди Клум облачилась в пошлое платье леопардовой расцветки

Хайди Клум знаменита не только как супермодель. У нее огромная аудитория подписчиков в социальных сетях.

Поклонники неувядающей красотки с нетерпением ждут обновления ее контента. И не разочаровываются, ибо знают - Хайди умеет удивить.

Как известно, 51-летняя модель обожает загорать топлес. А еще она выходит на публику в провокационных нарядах и обладает отменным чувством юмора, не боясь показаться смешной и нелепой.

Впрочем, уверенности в собственной неотразимости Хайди тоже не занимать.

Хейди Клум в леопардовом мини. Фото: MICHAEL TRAN

Не каждая юная девушка отважится выйти в свет в подобном платье, в котором Клум сфотографировали на вечеринке The Hollywood Reporter. Причем красотка не задается вопросом насколько пошло выглядит золотой леопард такой экстремально-малой длины. А вам нравится такой образ?

Хейди Клум в леопардовом мини. Фото: ELYSE JANKOWSKI