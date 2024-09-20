Эстонская актриса исполнила свою давнюю мечту: возраст – это всего лишь цифра, нужно только желание!

«Когда я была маленькой, у меня была мечта. Уметь играть на фортепиано», - рассказывает актриса, добавляя: «Поскольку в моей семье не было фортепиано и не было возможности его купить, я некоторое время училась играть на каннеле. Но места о фортепиано продолжала жить... До прошлой осени».

Но жизнь свела Элину с преподавателем музыки Туули Пруули, под руководством которой она уже два года учится игре на фортепиано. «Два раза в месяц мы встречаемся в ее уютной студии на территории Põhjala tehas. То, что произошло за год, для меня невероятно. Пальцы стали двигаться тихо, мы разучиваем все более сложные пьесы для фортепиано, что удается при взаимодействии левого и правого полушарий мозга. Мы дошли до "Ноктюрна ор 9/2" Шопена», - радуется Элина. «Следуй за своей мечтой! Возраст - это всего лишь цифра. Все, что вам нужно - это желание!»

«Потрясающая женщина!» - хвалят в комментариях под фотографиями в социальных сетях. «Элина, у меня такая же мечта, круто, что ты это сделала», - хвалит другой.

Актриса также увлекается спортом. «Моя жизнь изменилась два года назад, когда я развелась, и у меня появилось свободное время, потому что дети половину времени проводят с отцом. Чтобы не сойти с ума от своих мыслей, мне нужно было найти место, где я могла бы проводить утро и вечер без работы», - рассказала Элина в среду в программе Ringvaade, как она пришла к триатлону.