ВИДЕО «Стул для вашей киски»: терапевт показала изобретение, которое выведет половую жизнь на новый уровень

Выпуск шоу привлек внимание зрителей и вызвал настоящий ажиотаж в сети. Причиной обсуждений стало упоминание загадочного устройства под названием «стул для киски». Пользователи активно обсуждают, что это за штука и зачем она вообще нужна.

По словам Катри Ристаль, один из эффективных способов тренировки ослабленных мышц тазового дна - это использование специальных устройств. Насадки помогают понять, правильно ли выполняется напряжение. А электростимуляционные устройства учат мышцы и мозг снова работать вместе. В народе одно из таких устройств ласково называют «стул для киски» (Tussutool).