В четверг в Тартуском уездном суде рассматривался иск, поданный бывшим сотрудником представительства BMW против компании Inchcape Motors Estonia OÜ. Работник требует компенсации за внезапное увольнение. Мужчина обратился в суд, поскольку, несмотря на выигрыш в трудовом споре, он до сих пор не получил компенсацию от компании.
Для подписчиков
Кража запчасти?! ⟩ Работник и известная автомобильная компания встретились в суде из-за неожиданного расторжения договора
Перевод: Елизавета Лынник
В Тартуском уездном суде сегодня началось рассмотрение трудового спора между Inchcape Motors Estonia OÜ и ее бывшим сотрудником, который проработал в компании более семи лет и был уволен 25 сентября 2023 года. Увольнение стало для него полной неожиданностью. Ему предъявили обвинение в краже поврежденной запчасти - форсунки, демонтированной с автомобиля во время гарантийного ремонта.