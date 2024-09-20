Пт, 20.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Кража запчасти?! Работник и известная автомобильная компания встретились в суде из-за неожиданного расторжения договора

Copy
Фото: Triin Roos, Elu24

В четверг в Тартуском уездном суде рассматривался иск, поданный бывшим сотрудником представительства BMW против компании Inchcape Motors Estonia OÜ. Работник требует компенсации за внезапное увольнение. Мужчина обратился в суд, поскольку, несмотря на выигрыш в трудовом споре, он до сих пор не получил компенсацию от компании.

Перевод: Елизавета Лынник

В Тартуском уездном суде сегодня началось рассмотрение трудового спора между Inchcape Motors Estonia OÜ и ее бывшим сотрудником, который проработал в компании более семи лет и был уволен 25 сентября 2023 года. Увольнение стало для него полной неожиданностью. Ему предъявили обвинение в краже поврежденной запчасти - форсунки, демонтированной с автомобиля во время гарантийного ремонта.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх