Кража запчасти?! Работник и известная автомобильная компания встретились в суде из-за неожиданного расторжения договора

В Тартуском уездном суде сегодня началось рассмотрение трудового спора между Inchcape Motors Estonia OÜ и ее бывшим сотрудником, который проработал в компании более семи лет и был уволен 25 сентября 2023 года. Увольнение стало для него полной неожиданностью. Ему предъявили обвинение в краже поврежденной запчасти - форсунки, демонтированной с автомобиля во время гарантийного ремонта.