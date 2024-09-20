На 54-летнюю невесту миллиардера Безоса подали в суд - подробности

В августе она опубликовала книгу под названием «Муха, которая полетела в космос».

Прибыль от книги Санчес планирует жертвовать Bezos Earth Fund и Академии Безоса, которые занимаются защитой природы. Цифры ожидаются немаленькие, ведь сказка про муху от невесты Безоса уже стала бестселлером по версии New York Times.

Правда, кроме успеха «Муха» принесла Лорен и проблемы. Как сообщает издание TMZ, на Санчес подали в суд за плагиат.

Истцом является Аланна Забель, инструктор по йоге, которая занималась с невестой Безоса с 2007 по 2010 год. Аланна в 2022 году также выпустила детскую книгу - «Дхарма Китти отправляется на Марс».

По ее мнению работа Санчес во многом копирует ее оригинальную идею. В связи с этим Забель даже отправляла Лорен письма с просьбой остановить публикацию, однако та ее проигнорировала. Тогда Аланна Забель решила направить это дело в суд.

Основным мотивом для плагиата инструктор по йоге считает зависть со стороны Санчес, а саму Лорен называет «токсичным человеком».