Несколько дней назад полиция получила вызов в сад Канути, расположенный в центре Таллинна, где во время конфликта была ранена ножом 18-летняя девушка. «С полуночи до четырех утра такой шум, что даже с закрытыми окнами невозможно спать», - описала ситуацию в саду Канути и в центре Таллинна в целом 49-летняя жительница Старого города Эло в передаче Terevisioon.