Несколько дней назад полиция получила вызов в сад Канути, расположенный в центре Таллинна, где во время конфликта была ранена ножом 18-летняя девушка. «С полуночи до четырех утра такой шум, что даже с закрытыми окнами невозможно спать», - описала ситуацию в саду Канути и в центре Таллинна в целом 49-летняя жительница Старого города Эло в передаче Terevisioon.
Postimees сообщил, что в понедельник, 16 сентября, в парке Канути в центре Таллинна произошел конфликт между несколькими людьми, в ходе которого 18-летнюю девушку ранили ножом. Инцидент произошел до девяти часов вечера.
Несколько дней спустя парк Канути стал темой утренней программы ETV Terevisioon. В передаче, кроме начальника Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, участвовала обеспокоенная жительница Старого города Эло Селиранд.