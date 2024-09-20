Брат Кейт Миддлтон рассказал, как она изменилась после встречи с Уильямом

Брат Кейт Миддлтон в своих новых мемуарах рассказал о ее отношениях с принцем Уильямом.

Вскоре должна выйти книга Джеймса Миддлтона «Знакомьтесь с Эллой: собака, которая спасла мне жизнь». В ней есть несколько рассказов о его знаменитых родственниках из королевской семьи Великобритании. В частности, предприниматель рассказал, как встреча с принцем Уильямом полностью изменила жизнь и личность его старшей сестры.

Джеймс Миддлтон вспомнил момент незадолго до того, как Кэтрин объявила о своей помолвке с сыном британского короля в 2010 году.

«Наша семья знала за день или около того до того, как это было официально объявлено в ноябре 2010 года», - вспомнил писатель.

«Кэтрин, Пиппа и я выходим на прогулку с Эллой и Тилли в наш местный паб в деревне недалеко от Баклбери. Мы сидим в углу, тихо болтаем. Мы с Пиппой хотим показать наше волнение, но нам нужно сдерживать наши эмоции, чтобы никто ничего не заподозрил. Мы тихо признаем, что всегда будем рядом», - добавил брат будущей королевы Великобритании.

Джеймс также рассказал о влиянии принца Уильяма на жизнь его сестры, отметив: «Уильям был в нашей жизни так долго, и мы его очень полюбили. Он чувствует себя нашим старшим братом, и они с Кэтрин однозначно хорошо подходят, как раз подходят друг другу».

«Я знал, что он будет заботиться о ней, и он это делает по сей день», - отметил Джеймс.

Последний год стал особенно тяжелым для семьи Уэльских. Кэтрин лечится от рака, а Уильям совмещает заботу о родных с рабочими обязанностями.