У тяжелобольного Брюса Уиллиса серьезно ухудшилось состояние: «Семья волнуется, доживет ли он до 70-летия»

По крайней мере, именно так утверждает инсайдер изданию In Touch Weekly. Отмечается, что болезнь звезды боевиков быстро прогрессирует. За Уиллиса очень волнуется семья. Родные опасаются, что у них осталось уже не так много времени. Более того, они переживают, доживет ли артист до своего юбилея, который он будет праздновать 19 марта следующего года.

«Болезнь прогрессировала настолько, что его семья волнуется, что у них может не остаться много времени с Брюсом. Они переживают, доживет ли он до своего 70-летия», - рассказал инсайдер.

В настоящее время с Брюсом Уиллисом находится его семья. Он практически не появляется на публике, а если это нужно, то к выходу в свет тщательно готовится. Отмечается, что деменция не повлияла на подвижность актера, но все же с Уиллисом круглосуточно находятся помощники, которые следят за тем, чтобы звезда боевиков не путался и не смущался.

Напомним, недавно Брюса Уиллиса впервые за длительное время застали во время прогулки по городу. На фото, которое сделали папарацци, актера просто не узнать.

Звезда боевиков страдает от лобно-височной деменции, которую ему окончательно диагностировали в начале 2023 года. До этого считалось, что у артиста афазия. В общем, эта болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарства.